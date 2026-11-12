威斯康星大学麦迪逊分校和普林斯顿大学的研究人员模拟了一种情景：在南大西洋上空500公里处发生一次当量为100万吨的核爆炸，可能使近地轨道上的几乎所有卫星失效。ScienceAlert报道。

模拟结果

计算纳入了截至1月位于低轨道的13,300颗在役卫星。根据模型，爆炸后一天，25%的航天器将失去工作能力；三天后为78%；一周后为98%。到第15天，这一比例将达到99.4%。

即使在卫星具备增强辐射防护的情景下，模型仍预测30天内99.3%的所有航天器将失去工作能力。作者估计，如果使用威力小得多的10万吨当量装置，使99%的卫星失效大约需要一年。

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辐射带和碎片

该情景选定在南大西洋异常区，该区域的地球磁场较弱。预印本作者认为，爆炸后的放射性粒子可能被磁场捕获并形成一条人造辐射带。卫星在运行期间会多次穿过这一区域，受到额外辐射。

研究人员还评估了航天器失去控制后的碰撞风险。根据其模型，头两年内可能发生约20次碰撞，十年内轨道上将出现约3,900块新的太空垃圾碎片。该研究尚未经过同行评审，并以预印本形式发布在arXiv上。

作者还提到了1962年的“海星高空核爆试验”：美国在太平洋上空400公里处引爆了一枚当量为140万吨的装置。爆炸的后果当时损坏了数颗卫星。

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