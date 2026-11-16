《南华早报》：日本因中国军机94次紧急升空战机

日本10月因中国军用航空活动94次紧急升空战机。这是近五年来最高的月度数据：上一次记录到更多此类紧急升空是在2021年11月，为104次。据《南华早报》报道，日本统合幕僚监部公布了初步数据。

与去年10月记录的25次此类紧急升空相比，这一数字几乎增长了四倍。9月为70次。10月，日本战机因各国航空器共紧急升空135次：其中40次是因俄罗斯飞机，另有1起被归类为“其他”。

西南诸岛附近的活动

日本西南地区防空司令部完成了135次紧急升空中的73次。一年前，该地区有22次此类应对行动，9月则为42次。这些统计数据反映的是日本部队对飞行活动作出的反应，而不是中国飞机、无人机或其单次出动的数量。

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中国侦察机和无人机多次穿过冲绳及邻近岛屿之间的通道，飞往太平洋方向。日本还报告称，中国Y-9飞机以及BZK-005、WZ-7和TB-001无人机在其西南诸岛附近飞行。其中部分活动发生在10月19日至29日举行的日美“利剑27”演习期间。

“辽宁舰”的行动

10月14日，中国航母“辽宁舰”在石垣岛以南约250公里处开展飞行行动。日本战机针对从该航母起飞的飞机紧急升空。已公布的数据没有说明，因中国航空活动而进行的94次紧急升空中，有多少次与“辽宁舰”直接相关。

从4月到10月，日本因中国飞机379次紧急升空，较一年前同期的223次增加约70%。北京称，“辽宁舰”在西太平洋的部署是旨在提升航母编队作战能力的例行演习，并表示这些行动并非针对任何特定国家。

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