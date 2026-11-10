日本儿童家庭厅已制定政府指南草案，旨在为儿童使用互联网和社交媒体创造适当的环境。该文件规定，将建议父母及其他监护人限制幼儿接触社交媒体和其他在线内容。

六个年龄组

该草案将18岁以下儿童分为六个年龄组，因为他们与社交媒体和网络环境的互动会随年龄而变化。对于从出生至两岁的儿童，应优先安排与他人的直接接触。建议父母评估儿童使用数字服务的目的和必要性，自行选择内容，并避免儿童在使用数字服务上花费过多时间。

据《日本时报》报道，对于开始使用设备学习的6至9岁儿童，草案提出创建安全的网络环境，并给予他们更多独立思考和作出选择的机会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

青少年的隐私与学校的作用

对于13至15岁的青少年，草案指出，父母应尊重他们的独立性和隐私，而非试图完全控制他们的网络活动。在这一年龄段，儿童在社交媒体上的互动更为活跃。

学校应帮助学生培养自己的判断力，使他们能够恰当地使用社交媒体。数字服务提供商也被期待建立儿童易于理解的机制，让他们能够寻求建议或报告问题。最终指南的具体措施计划在专家会议及其他场合讨论。

关注我们在