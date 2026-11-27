日本政府计划在年底前制定一项综合战略，旨在在人口减少的情况下保持经济增长。该文件将涵盖扭转人口趋势、维持经济和社会活力、为所有世代建立社会保障体系以及发展可持续地方社区的措施，《日本时报》报道。

战略的四个方向

为制定该战略，日本于10月成立了由政府部长和专家组成的委员会及专家组，其工作由首相高市早苗领导。由前总务大臣增田宽也担任主席的专家组共有14名成员，其中包括学者和企业高管。

部长委员会将根据专家讨论起草文件。两个机构还应确定所需措施的总体方案和战略实施机制。计划研究数个人口情景，具体取决于出生率预测以及外国劳工流入水平的差异。

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人工智能与劳动力短缺

政府认为，在劳动力减少的情况下维持经济潜力和社会保障服务是关键挑战之一。可能的工具包括通过使用人工智能提高生产率。

日本人口在2008年达到1.2808亿人的峰值后开始减少。2025年，总和生育率——即一名女性一生中预计生育子女的平均数量——降至创纪录低点1.14。根据国立社会保障和人口问题研究所的数据，人口下降的速度比此前预测快约15年。高市表示，人口减少是一场削弱日本国家实力的无声危机。

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