日本力争成为全球人工智能强国，仅次于美国和中国。阿纳多卢通讯社报道称，其援引共同社消息，共同社引述了一名了解经济安全政策关键条款草案内容的消息人士。

人工智能自主性

该草案计划被纳入三份关键安全政策文件。草案设想，日本将在人工智能开发竞争加剧的背景下，在印太地区发挥主导作用。

该文件呼吁建立人工智能自主性，以避免依赖其他国家。该文件还提出了一项保护敏感个人数据的机制，此前曾发生一系列与未经授权访问有关的数据保护违规事件。

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投资与关键领域

日本打算加强本国人工智能研发和生产能力，并扩大与理念相近国家的合作。这将减少对个别国家或公司的依赖。

政府计划对日本能够获得竞争优势的领域进行定向投资。其中包括用于“实体人工智能”的基础模型，这类人工智能使机器能够在现实世界中行动。

考虑到俄罗斯联邦这一侵略国对乌克兰发动战争的教训，东京还计划深化政府与企业之间的合作。具体而言，计划开展联合情景模拟演练，以评估关键领域的风险，包括食品和能源领域，其中涵盖电力行业。

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