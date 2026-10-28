日本或放宽儿童自行车座椅规定——《日本时报》

日本安全驾驶中心举行了专家组首次会议，该小组正在研究放宽可使用自行车专用座椅载运儿童的年龄、身高和体重限制的可能性。据《日本时报》报道，目前，这类座椅通常只允许用于尚未进入小学的儿童。

测试安全重量

专家将进行测试，以确定儿童体重如何影响自行车的操控性和安全性。尤其是，他们将评估自行车在行驶中的稳定性以及转弯时翻倒的风险。还计划测试超过现行建议的载荷。

该小组计划在明年3月底前完成报告。此后，日本警察厅将考虑修订现行规定，制定更新后的要求，并将其通知各都道府县警察本部。

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现行限制

该小组成员包括专门从事交通工程和数据分析的大学教师，以及日本自行车推广研究所的代表。日本警察厅和东京警视厅也将参与讨论。

SG安全认证标识建议，将儿童自行车座椅用于身高不超过120厘米、体重不超过24公斤的儿童。日本法律通常禁止两人同骑一辆自行车，但各都道府县公共安全委员会允许在配备适当座椅的情况下运送最多两名学龄前儿童。

多年来，家长一直呼吁放宽这些限制，称即使孩子开始上学后，也有必要用自行车载送他们，尤其是前往学校或就医。4月推出针对违反自行车规定的现场罚款制度后，这些呼声进一步增强；该制度规定，对非法双人骑行处以罚款。

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