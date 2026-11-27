日本防卫省11月27日公布了自卫队使用人工智能的新规则。该文件规定了五项基本原则，其中包括保留由人类作出决定和承担责任的权力，据《日本时报》报道。

人工智能使用的五项原则

防卫省在《Defense AI Vision》文件中表示，计划从单个应用解决方案过渡到人工智能将改变防卫能力运用方式的阶段。新指南是在该部门于2024年公布的推动人工智能发展的基本政策基础上制定的。

除由人类控制决策外，这些规则还规定应遵守国际法和国内法，并确保系统的安全性、可靠性、透明度和可问责性。防卫省还强调，需要避免过度依赖特定技术、产品或公司，并从确定作战需求和挑战开始部署人工智能。

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数据处理与联合行动

该部门表示，无意开发脱离人类控制运行的全自主致命武器。计划使用人工智能更高效地分析雷达数据、卫星图像和航空图像，以及电子情报数据。

指南还规定使用具身人工智能执行任务，以避免人员面临风险。日本将与盟友及志同道合的国家合作，致力于创造条件，使从不同系统以及借助人工智能获得的信息和分析能够被相互理解，并用于联合任务。同时，该国必须保留独立的指挥与控制结构以及对敏感数据的控制权。

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