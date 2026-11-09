日本计划开发一款基于人工智能的日语学习应用，让海外喜爱动漫和漫画的年轻人能够与热门角色进行对话。该应用预计将在下一财年预算获批后，由日本国际交流基金会应日本外务省的要求负责开发，《日本时报》报道。

预计在2028财年前推出

该应用计划在2028财年前完成开发。其主要受众预计将是日本以外对动漫和漫画感兴趣的年轻人。人工智能将使用户能够通过与热门动漫和漫画角色对话来练习日语。

由于与版权有关的限制，日本国际交流基金会此前在应用和网站中使用原创角色。针对新项目，该机构计划与权利持有人进行谈判，以获得使用知名角色的许可。这也将是该基金会首次在语言服务中使用人工智能。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

动漫作为文化外交工具

日本希望通过将国际社会对其文化产品的兴趣转化为更广泛的国家支持者群体，增强文化外交。日本尤其关注非洲、中美洲和南美洲国家，这些地区日本的地位弱于其他市场。

根据日本国际交流基金会2024年的调查，海外日语教育机构中61.3%的学习者将对动漫、漫画、J-pop和日本时尚的兴趣列为学习日语的动机。在日本境外学习日语的人数达到创纪录的400万，比此前2021年的调查增加了5.4%。

日本外务省为2027财年申请了18.3亿日元，即1160万美元，用于支持日本内容在海外的传播。该部门希望，这款新应用将扩大缺少学校和合格教师地区获得语言教育的机会，并成为开设新教育中心的一种相对低成本替代方案。

关注我们在