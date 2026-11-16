日本政府计划在亚洲建立一个网络，用于共享自然灾害信息以及在东南亚积累的经验。据政府消息人士透露，《日本时报》报道，该倡议旨在鼓励该地区各国引入能够分析气象数据并在自然灾害发生前发出警报的预警系统。

在COP31上宣布

日本政府计划在正在土耳其举行的《联合国气候变化框架公约》第31次缔约方大会，即COP31期间提出这项倡议。政府希望通过这一新网络传播来自六个东南亚国家联盟成员国的预警系统知识和应用实例。

卫星、雷达和预警

此类系统分析由卫星和雷达收集的数据，以警告可能因自然灾害而受害的人们。在日本，类似服务包括政府的中暑预警系统，以及在地图上显示山体滑坡和洪水风险的Kikikuru服务。

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2023年，日本启动了一项公私合作项目，以在亚太地区推广基于预警系统的服务。在该项目框架内，研究了市场需求以及在东盟国家引入此类服务的可行性，同时还支持了希望在这些国家发展相关业务的企业。

特别是在泰国，天气急剧变化引发的突发洪水是一项重大问题，日本公司Weathernews提供突发局地暴雨的预报和预警。日本政府预计，该网络将有助于在亚洲推广预警系统，并减少与气候变化相关的损失和损害。

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