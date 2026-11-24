日本政府11月自2024年2月以来首次下调对消费者支出的评估，称其复苏似乎已停滞。价格上涨对消费者信心产生了负面影响，Channel NewsAsia报道。

对私人消费的评估

10月，日本政府曾表示，消费者支出显示出复苏迹象。在11月的报告中，措辞发生了变化：当局指出，私人消费的复苏可能已经停滞。

与此同时，对整体经济状况的评估没有改变。政府认为，日本经济总体上正温和复苏。预计就业和收入状况的改善将支持这一复苏。

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出口和工业

当局自6月以来首次上调出口评估，称出口显示出复苏迹象。原因是对美国和欧盟的出货量增加。此前，政府曾指出出口复苏停滞的迹象。

工业生产评估也自9月以来首次得到改善。政府表示，工业生产总体上正在复苏，尤其得益于工业机械的生产，其中包括半导体制造设备。对企业资本投资的评估维持不变：其仍在继续复苏。根据政府数据，进口没有变化。

复苏面临的风险

日本政府还保留了关于中东局势对经济影响的警告。在预测面临的风险中，政府提到了美国和以色列针对伊朗的战争造成的后果，以及金融市场的不稳定。

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