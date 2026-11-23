在东京国税局发现超过39亿日元、即2450万美元的未申报收入后，日本计划加强对加密资产交易的税务审查。CoinDesk报道称。

东京审查结果

据该媒体援引NHK的报道，该机构在上一财年审查了91名加密资产用户，并追缴约12亿日元、即750万美元的额外税款。许多被审查者完全没有提交纳税申报表。

根据该机构此前的一份报告，在截至2025年6月的一年中，对个人加密货币交易者的实地审查平均每起产生1258万日元的额外税款。这几乎是所得税实地审查平均水平的三倍。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

来自海外的数据

从2027年起，日本将每年从其他参与国的税务机关获得有关加密货币交易的数据。这将使审计人员能够将日本居民纳税申报表中的信息与境外平台上资产买卖的数据进行比对。

东京税务检查人员已经利用交易数据评估收入并筛选审计对象。该机构和地方税务机关计划吸引更多专业人员，并引入用于分析数字交易的工具，地区机构之间也将共享审查结果。

在经济合作与发展组织加密资产报告框架下，日本加密服务机构必须在2027年4月30日前，报告其作为其他参与辖区税务居民的客户在2026年进行的交易。报告将包括客户税务居民身份的信息，以及每项资产买入和卖出的价值。

关注我们在