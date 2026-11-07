在美国对该机构实施制裁的背景下，日本正考虑提前缴纳2027年度国际刑事法院会费。据政府消息人士透露，《日本时报》报道了此事。

结算中断风险

10月，美国总统唐纳德·特朗普政府将国际刑事法院纳入制裁制度，并设定了180天的暂停期。8月，华盛顿已宣布制裁该法院院长赤根智子。

如果制裁最早于2027年4月全面实施，该法院可能被切断美元结算渠道。这可能扰乱其运作，包括向工作人员发放工资。

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一名日本政府官员表示，如果不采取措施，国际刑事法院可能很快面临资金短缺。

日本的会费

东京通常在4月之后，依据新财政年度预算缴纳对该法院的年度会费。如果当局批准提前支付2027年度会费，所需资金可能会被列入2026财政年度第二次补充预算。

国际刑事法院2026年预算约为1.96亿欧元，约合345亿日元。今年，日本缴纳了约46亿日元，是各个国家中金额最高的。身为日本公民的赤根智子请求本国更早缴纳会费。内阁官房长官木原稔表示，政府将与赤根智子及其他国家保持联系，并考虑可能的财政措施。

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