日本政府和以自由民主党为首的执政联盟正在讨论修订积极网络防御相关立法。相关修改可能允许监控国内实体之间的通信，以便更有效地发现网络攻击，《日本时报》报道。

现行限制

现行规定仅允许追踪经由日本的外国国家之间的通信，以及日本与其他国家之间的数据交换。执政党代表认为，这些权限不足以防止攻击。

在一系列个人数据泄露事件后，对修正案的讨论开始了。周五，首相高市早苗指示政府网络安全会议的与会者，在准备一揽子紧急应对措施的同时研究立法修改。

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积极网络防御机制

日本的积极网络防御计划包括监控通信、进入攻击者系统以消除威胁，以及加强政府与私营部门之间的合作。当局计划在攻击实施前就追踪网络空间中的活动。如发现攻击迹象，警方和日本自卫队将能够进入攻击者的服务器并消除威胁。

在有关中和行动和公私合作的规定于上个月生效后，日本计划在明年秋季之前开始监控通信。内阁官房长官木原稔表示，政府将讨论加强信息收集能力。

通信秘密

前数字化转型大臣平将明指出，应讨论在不监控国内通信的情况下，是否能够有效应对威胁。与此同时，一些人质疑此类监管是否符合宪法对通信秘密的保障。政府和执政联盟计划在考虑专家意见的基础上进行深入磋商。

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