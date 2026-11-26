日本正在考虑研发一种新型远程反舰导弹，该导弹可从部署在不同类型舰船上的集装箱式发射装置发射。下一轮五年防务能力建设计划的指导方针草案中提到了这一点，《南华早报》报道称，并援引共同社消息。

据该报报道，日本政府将研究是否可为该导弹使用类似货运集装箱的箱式发射装置。这些装置可能被部署在不同类型的海军舰艇上。

集装箱式发射装置

Naval News驻日记者兼专家稻叶义博指出，日本海上自卫队长期以来一直对集装箱式导弹系统感兴趣。据他称，近期报道显示，这一倡议可能正从研究阶段转向武器系统研发阶段。

稻叶义博列举了新型导弹可能的搭载平台，包括海上巡逻舰、运输船和保障舰。他认为，在可能与中国发生冲突的情况下，这可能迫使中国军方考虑到，会有数量显著更多的日本舰船配备远程导弹。

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导弹的确切类型尚未确定。同时，日本防卫采购机构在8月12日发布的公告中，邀请具有制导导弹设计或制造经验的公司提供信息，并讨论新型海军反舰导弹和集装箱式发射装置的技术方案。

卫星监视

指导方针草案还 предусматривает建立一个位于中地球轨道的卫星监视系统。该系统将持续监控广阔区域，探测并跟踪敌方军舰，并补充日本计划部署的低地球轨道卫星星座。

此外，该文件建议采购中型无人水面舰艇，用于搜救行动和导弹发射，并购置卫星以保护日本航天器免遭中国和俄罗斯卫星可能发动的攻击。由于招募军人困难和出生率下降，政府还寻求支持国内防务装备生产，并重新审视陆上自卫队的结构和规模。

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