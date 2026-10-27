日本考虑实施外国代理人登记制度——《日本时报》

日本正考虑要求代表外国政府行事的人员登记为外国代理人。该规定可能被纳入新的反间谍立法，该立法还将对秘密干预政策制定和选举的行为作出处罚。《日本时报》报道。

该提议于周一在一个旨在加强日本情报能力的专家小组会议上进行了讨论。在该倡议完善后，相关法案最早可能在明年的议会会议期间提交议会审议。

登记可能适用于哪些人

根据该计划，推动外国国家利益的人员将必须在相关机构登记，以使其活动透明化。这项要求可能适用于政治顾问、智库研究人员和广告公司员工。

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日本警察厅列出了三类有害干预：通过与政治人士或官员接触来影响政策的企图、传播信息以影响公众舆论或选举，以及提供经济利益以影响政府决策。

哪些违规行为可能受到处罚

政府正在考虑对未经登记开展特定活动以及已登记代理人的恶意行为进行处罚。讨论中的可能违规行为包括在与政治人士或官员接触时隐瞒身份，以及使用威胁手段强迫他人合作。

现行日本法律尤其涵盖获取机密信息，但在应对对政策、社会情绪和选举进程的隐蔽外国影响方面仍存在空白。在进一步讨论中，将确定需要登记的人员范围、须申报的活动清单以及不遵守要求的处罚。美国、英国和法国实施的制度被作为参考。与会者还呼吁明确界定这类人员的范围，以免新规定妨碍学术交流和媒体工作。

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