日本考虑建立外国代理人登记制度——《日本时报》

日本政府正在考虑引入外国代理人登记制度，作为筹备反间谍立法的一部分。代表外国政府收集信息或开展影响力行动的个人和组织，可能被要求登记，以使此类活动透明化，《日本时报》报道。

登记可能适用于哪些人

日本当局计划最早于明年春季向议会提交相关法案。为讨论加强情报能力，政府成立了一个专家小组，上周向该小组提交了登记制度的具体方案。

政府正在研究要求咨询公司、智库和广告代理机构员工进行事先登记的可能性，条件是他们与政府官员接触、传播可能影响公职选举的信息，或提供金钱或其他利益。对于负有此类义务却未登记者，以及伪造身份信息或诉诸威胁的已登记人员，可能会规定处罚。

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影响力行动的例子

负责主导该机制制定的日本警察厅向专家列举了影响力行动的例子，但未点名具体国家。该机构表示，这些例子基于调查期间获得的信息。警方称，在一个案例中，一名外国代理人试图通过中间人向国会议员提供利益，以促成在日本设立一所教育机构。在另一个案例中，一名代理人传播有利于其本国的宣传。

日本已经通过法律来应对外国实体窃取秘密信息，但尚未制定专门针对旨在不当影响政治和公共行政的行为的立法。有人担忧，外国政府的代理人可能在不披露身份的情况下游说本国利益，并影响政治人士、官员和公民。

对言论自由的担忧

与此同时，未来规则的界限仍不明确，特别是媒体从业人员和代表日本盟友行事的人是否应当登记。日本公民也可能被归入外国代理人类别。日本律师协会联合会在2月公布的书面立场中警告称，这一制度可能导致侵犯人权。专家小组成员呼吁明确界定需要登记的活动类型，以免妨碍合法工作和意见表达。

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