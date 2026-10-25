日本首相高市早苗表示，政府将认真考虑为海上自卫队配备核动力潜艇。她于10月14日在东京国会作出这一表态。《南华早报》报道称，此次讨论是在东京担忧中国军队扩大在西太平洋行动的背景下进行的。

防卫大臣小泉进次郎10月16日表示，中国的军事活动正在增加，而日本在太平洋地区的情报收集和监视能力仍然有限。他表示，这使加强防务成为当务之急。

法律和技术障碍

小泉去年12月在国会表示，日本的和平宪法并不禁止军舰配备核动力装置。与此同时，日本的原子能法将其使用限制于和平目的。历届政府将这一规定解释为禁止军事核动力装置，高市内阁在同月晚些时候确认了这一立场。

中国批评了这一讨论。中国外交部发言人毛宁10月16日表示，东京正试图逐步放松核限制，并警告称这将威胁地区和平与稳定。

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日本拥有一支发达的常规潜艇舰队，适合防御该国西南诸岛附近的海上狭窄通道。核动力潜艇能够在水下更长时间保持高速，更快地在巡逻区域之间转移，并在更远距离执行任务。同时，小泉指出，这类潜艇通常被认为比常规潜艇噪音更大，尽管其声学性能正在改善。

成本和替代方案

研究人员村野正志及其同事估计，在成本相当的情况下，日本除了拥有由22艘常规潜艇组成的基本舰队外，还可采购和维持6艘核动力攻击潜艇，或10艘大型常规导弹潜艇。研究人员认为，常规导弹潜艇与水下无人机相结合，能够在常规战争中提供更好的效能。

日本还需要专门的造船厂、维修能力、核安全系统，以及经过培训的人员来操作和维护反应堆。村野估计，即使现在开始相关工作，日本最早也要到2030年代末才能让第一艘核动力潜艇服役，而更可能是在2040年代。

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