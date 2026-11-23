日本成立了一个区域工作组，帮助亚洲国家建立紧急石油储备，并在发生短缺时协调行动。日本首相高市早苗在菲律宾马尼拉举行的亚洲零排放共同体领导人会议期间宣布了这项倡议。该会议与东盟峰会同期举行，Euronews报道。

共同储存石油

东京还提议将闲置的石油储罐，包括已关闭炼油厂的储罐，用于储存其他亚洲国家的石油储备。日本认为，这将能够在该地区建立共同石油储存体系。

该工作组将与国际能源署以及东盟和东亚经济研究所合作。其参与者将评估现有石油储备，并研究在供应中断时协调行动的机制。

石油安全中心

日本和国际能源署还概述了在东京建立石油安全中心的计划，并将得到该机构巴黎和新加坡团队的支持。该中心旨在帮助各国发展储存系统、交流石油市场信息并为紧急情况做好准备。

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根据国际能源署的数据，2025年约四分之一的全球海运石油贸易通过霍尔木兹海峡，其中约80%的货物运往亚洲。该机构成员国于3月11日同意，为应对伊朗战争向市场提供4亿桶紧急储备石油。Euronews称，这是该机构历史上规模最大的协调储备投放。

据菲律宾贸易部长克里斯蒂娜·罗克表示，新加坡、印度尼西亚和马来西亚支持共同储存的提议。阿拉伯联合酋长国也表示有兴趣在拥有可用储存能力的国家储存石油。同时，目前尚未达成允许各国使用彼此储备的协议。

日本和菲律宾还签署了一项为期三年的协议，旨在帮助马尼拉发展自身的紧急石油储备。该文件规定在储存设施、融资以及储备管理和投放规则方面开展合作。

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