日本计划出台统一规则，以协调海外安全支持措施，包括官方发展援助和防务装备转让。《日本时报》报道称，新做法旨在帮助更有效地利用支持志同道合国家的各种工具，以加强战略合作。

协调援助

近年来，日本政府扩大了海外安全支持工具范围，包括于2023年启动官方安全援助计划。与此同时，缺乏共同政策导致不同部委和机构的部门，包括外交部和防卫省，分别实施此类措施。

新规则旨在整合安全援助政策。外交部正在考虑制定针对个别国家和地区的指导方针。这些方针计划在考虑日本三份关键安全文件内容的基础上制定，而这些文件将在今年年底前修订。

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侧重海上航线

政府希望通过将基础设施项目与防务装备供应相结合，更准确地回应志同道合国家的需求。该报指出，在中国在东海和南海加强胁迫行动的背景下，日本正在强化安全支持。

为提高海上航线的安全性，日本一直支持东南亚国家，包括帮助维护航海图并提供巡逻舰艇。加强海上航线仍将是优先事项之一，新规则应确保相关援助得到更具战略性的投向。

一名未具名政府官员表示，外交部在2027财年预算请求中提出的安全相关及经济安全相关官方发展援助，也计划被纳入《国家安全战略》。日本寻求更明确界定每项援助工具的作用，加强它们之间的协调，并提升志同道合国家的威慑能力。

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