日本和菲律宾计划于下周初签署一份关于在菲律宾建立石油储备的合作备忘录。根据该伙伴关系，日本的公共和私营部门将帮助菲律宾建立国家石油储备体系，以加强能源安全，《日本时报》报道。

下周签署

该备忘录将由日本产业大臣赤泽亮正和菲律宾代表签署。这一安排定于亚洲零排放共同体平台峰会之前，该峰会将于周二在马尼拉举行。

该文件将规定共同研究与石油生产国的合作，包括沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。双方还将考虑开发制定国家石油储备计划所需的系统。

储备与融资

3月，菲律宾在中东局势日益不稳定的背景下宣布能源紧急状态。此后，该国一直致力于提高石油供应的韧性。菲律宾与日本一样，超过90%的原油进口来自中东。

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截至5月3日，菲律宾的石油储备相当于53天的国内消费量。相比之下，日本的公共和私人储备可覆盖207天的消费量。

菲律宾计划建设用于国家储备的储罐能力，预计于2027年及以后完成。该国还计划将储备增加1500万桶，相当于30天的消费量。

预计日本工程公司Chiyoda Corp.将很快与Philippine National Oil签署一份备忘录，就石油储存设施提供技术援助。这些措施的一个可能资金来源是日本的POWERR Asia计划，该计划为亚洲国家提供约100亿美元的财政援助，以加强能源供应网络。

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