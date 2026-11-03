日本和越南政府正在考虑达成一项协议，允许双方在未经当事人同意的情况下，相互通报对方国家公民被逮捕或拘留的情况。在日本涉及越南公民的违法行为数量不断增加的背景下，这项举措旨在加强威慑，《日本时报》报道，消息援引知情人士称。

计划在会晤时确认

预计日本首相高市早苗与越南共产党中央委员会总书记苏林将于下周一会晤时确认达成该协议的意向。苏林同时担任越南国家主席。这位越南领导人将于周日抵达日本，进行为期四天的访问。

5月，高市早苗和苏林在河内举行会谈时同意加强在领事事务方面的合作。

同意问题与时间表

根据《维也纳领事关系公约》，将外国人被逮捕或拘留一事通知其国籍国，通常需要该人士的同意。日本和越南正在考虑根据未来协议的条款，允许在未经同意的情况下进行此类通报。

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一名日本官员表示，鉴于越南拥有强大的公共安全机构，迅速通报拘留情况可能成为重要的威慑因素。包括该机制将适用于哪些类型事件在内的细节仍将讨论。由于人权问题，该协议可能至少还需两到三年才能生效。

日本警方统计数据

根据日本警察厅的数据，2025年警方对10,773起涉及未拥有该国永久居民身份的越南公民的案件采取了行动。这比前一年约增加11%，占所有涉及外国人的此类案件的40%以上。

日本已与美国、英国、中国和前苏联签署类似协议或条约。

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