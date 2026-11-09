7月30日，日本进行了有史以来规模最大的单日外汇干预，以支撑日元，耗资7.98万亿日元，即503.6亿美元。为此，日本当局卖出美元并买入日元，试图阻止本国货币下跌。

据Channel NewsAsia报道，日本财务省的数据表明，此前的单日纪录为6.28万亿日元，于4月30日创下。该部门自1991年起保存相关统计数据。

三天的操作

日本当局三次进入外汇市场——分别在7月30日、7月31日和8月3日。7月31日，干预规模为5.55万亿日元。当天，美国也干预了外汇市场，卖出欧元并买入日元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

日本8月3日又支出了1.87万亿日元。韩国官员当时表示，韩国银行将其买入韩元的干预行动与日本的操作同步，以增强其效果。

最大月度支出

每日统计数据进一步细化了此前公布的创纪录月度干预规模数据：从7月30日至8月26日，日本支出15.4万亿日元，即971.9亿美元。操作开始时，日元汇率跌至40年来最低水平——约164日元兑1美元。

NLI Research Institute高级经济学家植野刚表示，操作规模表明政府迫切希望遏制日元走弱。他说，围绕伊朗的未解决局势是日元疲软的因素之一，并可能继续对其汇率施压。

关注我们在