日本已向印度派遣官员，以研究使用印度导弹试验场测试远程武器的可能性，其中包括Type 25反舰导弹以及小型攻击无人机。据《日本时报》报道，日本陆上自卫队参谋长荒井正芳将军作出了这一表态。

射程约1000公里的导弹

荒井表示，日方正在评估如何开展训练，以充分利用Type 25导弹约1000公里的射程。他称，这对日方部队而言是一项重大挑战。

日本正在考虑在本国境内建立适当训练条件的方案，并在必要时考虑在国外训练。据NHK报道，官员们本月早些时候抵达印度，并在大约一周内考察了数个地点。

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测试小型攻击无人机

此次访问期间，双方还讨论了在印度试验场测试小型攻击无人航空器的前景。日本希望建立多层次海岸防御系统，其中将包括用于侦察和打击任务的低成本无人航空、无人水面和无人水下装备，以及用于打击敌方射程之外目标的导弹。

荒井指出，在日本开展无人机训练受到无线电频率使用、与无人机通信、安全以及与地方政府协调等问题的阻碍。日本官员还表示，此类系统的运行可能影响民用电视和智能手机。

8月，日本和澳大利亚防长小泉进次郎与理查德·马尔斯表示，双方正致力于扩大日本使用澳大利亚导弹试验场的权限。日本自卫队已于2023年在澳大利亚举行的演习中发射过一枚反舰导弹，并于去年进行了更复杂的发射。

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