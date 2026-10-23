从11月1日起，游客在日本购买商品时将支付标准的10%消费税，并可在离境前申请退税。新制度旨在防止免税购买的商品在日本境内被转售，Channel NewsAsia报道。

起飞前退税

目前，符合既定要求的游客可以在指定商店购买商品时免缴10%的税款。根据新规定，旅客将先缴纳税款，随后在离开日本时申请退税。

东京海关在羽田机场展示了新程序，机场已安装20多台用于办理该程序的终端设备，并划出行李检查区域。额外程序可能会延长在机场办理手续的时间，尤其是由于海关检查点和退款终端前可能排队。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

检查购物商品和行李

从成田、羽田、关西、中部、福冈、新千岁和那霸等大型机场出发的乘客，将能够在线完成部分程序。同时，海关人员可能要求旅客在起飞前出示所购商品供检查。

据日本观光厅介绍，所有必要程序，包括可能进行的海关检查，均应在办理登机前手续之前完成。行李托运后将无法取回。免税店商品必须是游客能够亲自带离日本的物品。检查将按每一笔交易进行：如果旅客无法出示收据上的哪怕一件商品，整笔交易的退税将不会获得批准。

关注我们在