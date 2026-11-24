日本正鼓励汽车行业供应商参与国防生产，包括制造无人机零部件。东京政府希望利用现有的工业供应链，推进该国自第二次世界大战以来规模最大的重新武装，Defense News报道，并援引路透社消息。

此前曾向丰田供应零部件的制造商Aster去年开始在国防领域开展业务。该公司的电动机被用于美国国防技术公司Anduril的无人机。国防订单目前已约占Aster营收的10%。公司首席执行官Takenobu Hongo表示，为无人机生产零部件比制造汽车电机更有利可图。

对制造商的支持

负责为国防部采购的日本防卫装备厅正在评估潜在供应商，为其牵线搭桥对接武器制造商，并提供新的融资机制。该机构还在东京举办活动，日本企业可借此与西方客户建立联系。9月论坛共有来自不同行业的48家日本企业参加，是一年前的两倍。

日本汽车工业每年生产超过800万辆汽车，为该国大约每10名劳动者中的1人提供就业，并包括约7万家公司。与此同时，根据日本汽车制造商协会的数据，2025年该国工厂生产的汽车数量比十年前少近90万辆。

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押注无人机

该机构于10月启动了一项资助新型军事技术研发和测试的计划，并鼓励汽车零部件制造商为无人飞行器开发组件。它准备向进入原型开发阶段的项目投入数百万美元。

日本去年出口了略高于1100架无人机，而台湾向海外客户销售了约12.3万架此类设备。Terra Drone首席执行官Toru Tokushige认为，吸引汽车供应商参与可显著扩大日本在无人机领域的生产能力。

与此同时，大型汽车制造商丰田、本田和日产并不急于转向国防领域。丰田表示，目前没有从事与国防相关活动的计划；本田没有进入该行业的具体计划；日产则拒绝就可能的国防合作发表评论。

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