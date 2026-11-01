日本国家紧急事务管理局将于周一开始运作。该机构将协调该国针对重大自然灾害的准备工作和应对行动，包括东京都市圈发生大规模灾害的情况。据《日本时报》报道，这一新机构将成为各部委与地方政府开展协作的集中化行动中心。

权限与任务

该机构将能够向各部委及其他政府部门发布指令。与此同时，法律并未规定对不执行此类指示的处罚。曾参与成立该机构的政府咨询委员会的政治记者哲夫·铃木认为，关键挑战将是确保指令得到迅速而有效的执行，以及避免官僚机构之间发生争端。

这一新机构将接管内阁府灾害管理部门的职能。其工作人员数量将从约220人增至350人。该机构的主要任务将包括提升灾害应对准备水平、评估地区风险、基于模拟制定应对计划、发现现行措施中的漏洞，以及让私营部门参与地方防灾体系。

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地区办事处与企业的作用

到2028年夏季，该机构计划在预测将发生强烈地震的地区设立地区办事处。其中包括南海海槽区域，该区域沿太平洋海岸从静冈县延伸至宫崎县。已有40多个地方政府组织表示有意设立此类办事处。

该机构还计划扩大政府与企业之间的合作，使企业能够更容易地协助应对灾害，包括承担通常由日本自卫队执行的任务。将领导这一新机构的防灾事务国务大臣豪志·细野强调，民众有必要做好个人准备，并呼吁人们储备紧急情况下至关重要的物资。他还警告称，在发生大规模灾害时不应过度依赖自卫队。

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