日本能源公司TEPCO将推迟重启位于新潟县柏崎刈羽核电站的7号机组。该公司在施工期间发现，容纳反应堆的混凝土结构存在强度问题，OilPrice报道。

调整启动时间表

TEPCO原计划于2029年8月重启7号机组。现在，该公司必须审查建设工作和重启时间表，以满足日本核监管机构的反恐要求。这些要求规定，该设施必须足够坚固，能够承受飞机蓄意坠毁的冲击。

混凝土结构的强度问题于9月被发现。柏崎刈羽核电站总监竹之内稻垣在新闻发布会上表示，现在谈论更新后的期限还为时过早。据他介绍，负责建造反应堆结构的承包商认为，原定于2029年8月的重启可能推迟一年以上。

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重返核电生产

柏崎刈羽核电站以装机容量计是全球最大的核电站，接近8吉瓦。今年早些时候，TEPCO重启了该站的6号机组，这是该公司在2011年福岛事故后近15年来首次恢复核电生产。

事故发生前，核能约占日本发电量的30%。灾难发生后，该国所有反应堆均被关闭以进行安全检查。自2015年以来，日本已重启33座反应堆中的15座，另有7座正在接受恢复运行的审批程序。

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