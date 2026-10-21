日本总务省向几乎已解散的反对党中间改革联盟支付了5.84亿日元的国家补贴。这笔资金是今年第三笔政党资助款的一部分。

据《日本时报》报道，该联盟于9月实际上已停止活动。不过，众议院议员渡边壮仍是该党的唯一成员，以便该党能够获得补贴，并将其用于支付与2月众议院选举有关的费用。

资金如何分配

日本政党的国家资助金额，除其他因素外，取决于其截至1月1日和2月9日——众议院选举次日——的议员人数。资金分四次支付：4月、7月、10月和12月。

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中间改革联盟获得补贴引发批评，因为该党实际上已停止政治活动。除渡边外，其余所有立法者均已退党。

向其他政党的付款

联盟中部分曾属于日本立宪民主党的前众议院议员组建了民主改革党。这一新成立的政治力量没有获得国家补贴。

执政的自由民主党在这一批款项中获得38.4亿日元，其盟友日本维新会获得7.03亿日元。在反对党阵营中，立宪民主党获分配7.79亿日元，国民民主党获6.78亿日元，参政党获4.97亿日元。反对政治补贴制度的日本共产党没有申请国家资金。

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