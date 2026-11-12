日本研究人员发现，在65岁及以上人群中，牙齿缺失与更高的痴呆发生率之间存在关联。据ScienceAlert报道，科学家分析了日本老年学评估研究47,293名参与者的数据，对他们进行了约9年的随访，时间为2013年至2022年。

在此期间，8,247名参与者，即样本的17.4%，患上了痴呆。研究人员将剩余牙齿数量作为口腔健康状况的指标，因为牙齿缺失可能是长期龋齿或严重牙龈疾病的结果。

痴呆发生率随牙齿缺失而上升

在至少有20颗牙齿的参与者中，痴呆发生率为每100人年1.63例。对于有10至19颗牙齿的人，这一数值为2.31；有1至9颗牙齿的人为2.97；而完全没有牙齿的人为4.34。

在将性别、年龄和等值收入纳入考量后，与拥有20颗或更多牙齿的参与者相比，拥有10至19颗牙齿组的痴呆风险高14%，拥有1至9颗牙齿组高12%，无牙人群高27%。

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与其他风险因素的比较

研究人员还评估了人群归因风险比例——这是一项统计指标，在假设存在因果关系的情况下，用于模拟某一因素对疾病病例数量的潜在贡献。牙齿缺失的该指标为7.2%。这是研究中第三高的数值，仅次于抑郁症状的10.5%和社会孤立的9.4%。

在男性中，牙齿缺失的估计值在所有分析因素中最高，为12%。在女性中，该项排在第四位，为6.1%。

作者强调，这项研究并未证明牙齿缺失会导致痴呆，也未证明预防牙齿缺失一定会减少疾病病例数量。数据也基于参与者的自我报告。科学家列举的这种关联的可能解释包括咀嚼食物困难和营养状况恶化、社会孤立以及口腔炎症。

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