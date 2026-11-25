日本棒球选手特鲁阿基·佐藤和凯马·泰拉已同意加盟美国和加拿大的MLB俱乐部：佐藤将加盟芝加哥小熊队，泰拉将加盟多伦多蓝鸟队。《日本时报》报道称，消息援引了多家美国媒体。

佐藤与芝加哥的合同

据ESPN记者杰夫·帕桑报道，27岁的佐藤与小熊队达成一份为期六年、价值1.2亿美元的合同。这名左打者在阪神虎队效力了七个赛季：其职业生涯打击率为0.271，击出163支本垒打，贡献518分打点。

在2026赛季，佐藤赢得日本职业棒球中央联盟三冠王，赛季打击率为0.306，击出39支本垒打并贡献106分打点。他还以0.991的OPS、165支安打和40支二垒安打领跑联盟。2025年，佐藤当选中央联盟最有价值球员。

佐藤曾两次作为三垒手获得金手套奖，分别是在2025年和2026年。不过，预计他在芝加哥将担任外野手，因为球队的三垒手位置由亚历克斯·布雷格曼占据。

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泰拉转投多伦多

帕桑还报道称，27岁的泰拉与多伦多蓝鸟队达成一份为期五年、价值8000万美元的合同。该协议包括500万美元签约奖金，以及球员在第三个赛季后选择退出合同的权利。

这名右投手自2019年起效力于埼玉西武狮队，担任先发投手和后援投手。他在NPB的592局比赛中取得37胜24负、62次救援成功，防御率为1.78。

在2026赛季，狮队将泰拉作为先发投手使用。他以12胜5负、防御率1.36、146局送出141次三振结束赛季，以防御率位居太平洋联盟第一，并获得金手套奖。在蓝鸟队，泰拉将成为继和真·冈本之后第二位前NPB球员。

可能停摆前的交易

佐藤和泰拉在12月1日前数日达成合同，而MLB与球员工会之间现行的集体谈判协议将于当天到期。如果双方未能在该日期前达成新协议，联盟的所有活动都将暂停。今年通过入札制度尝试转投MLB的三名NPB球员中，仅剩北海道日本火腿斗士队投手宏海·伊藤一人。

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