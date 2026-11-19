日本研究人员开发了一种MRI方法，可对活体小鼠肝脏中对氧磷酶的活性进行可视化。正如News-Medical报道，该方法已在代谢相关脂肪性肝病及其炎症形式——代谢相关脂肪性肝炎的模型中进行了测试。

用于MRI的分子探针

该研究由日本国立量子科学技术研究所的Yoichi Takakusagi领导的联合团队开展，Nippon Sanso Corporation的Daichi Kaneko、Akari Ikeda及其他专家参与其中。他们开发了一种基于碳-13标记甲羟戊内酯的分子探针。

对氧磷酶（PON）主要由肝脏产生，参与脂质代谢以及抵御氧化应激。该酶将甲羟戊内酯转化为甲羟戊酸。通过比较这两种物质的MRI信号，研究人员能够直接评估肝脏中的PON活性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

随疾病进展而下降的活性

为增强信号，团队采用了超极化技术。研究人员称，安装在QST量子生命科学研究所的SpinAligner超极化仪提供的信号强度约为常规MRI条件下的23万倍。在小鼠中，约20秒的扫描便足以对肝脏中的酶活性进行可视化。

在通过特殊饮食建立脂肪性肝病和脂肪性肝炎模型的动物中，肝脏PON活性随疾病进展逐渐下降。作者认为，未来将这类探针适配于其他酶，可能有助于开发用于成像生化活性而非仅解剖变化的方法。研究结果于2026年11月12日发表在《Sensors & Diagnostics》期刊上。

关注我们在