日本奈良先端科学技术大学院大学的研究人员发现，噬菌体蛋白Sgl PP7如何抑制MurJ的功能。MurJ是一种细菌转运蛋白，负责转运形成细胞壁的脂质。研究结果于2026年10月27日发表在《PLOS Biology》期刊上，News-Medical报道。

蛋白如何阻止转运蛋白

由助理教授Hidetaka Koga领导的团队利用冷冻电子显微镜研究了MurJ–Sgl PP7复合物。研究人员还开展了涉及定向蛋白突变、细菌细胞裂解和计算机建模的实验。

他们发现，Sgl PP7沿着MurJ的脂质结合槽分布，其短C端片段进入该转运蛋白深层的内部腔体。这种相互作用将MurJ稳定在朝外构象，并阻止其发生脂质转运所需的结构变化。

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不同蛋白作用于同一靶点

研究人员将Sgl PP7的机制与另外两种已知噬菌体蛋白Lys M和Sgl CJ3进行了比较。尽管它们与MurJ的结合方式不同，但三者都稳定了该转运蛋白的相似构型。Hidetaka Koga表示，研究结果表明，不同的抑制机制通过趋同进化指向同一共同靶点。

研究作者指出，理解这类相互作用可能为寻找靶向MurJ的药物，以及开发具有选择性抗菌作用的人工噬菌体蛋白奠定基础。同时，这项研究仍处于基础科学阶段。

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