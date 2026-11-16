日本东京科学研究所的研究人员发现，细胞外基质的硬度会影响肝星状细胞的早期激活，并与其后续发展的方向相关。较软的环境与和组织修复相关的细胞状态有关，而较硬的环境则与纤维化特征性的基因表达程序有关，News-Medical报道。

如何研究这些细胞

肝星状细胞在纤维化中发挥关键作用：它们会对损伤作出反应，产生包括胶原蛋白在内的细胞外基质成分。这可能增加组织硬度。在慢性肝损伤中，这种基质的过度积累会促进纤维化，而纤维化能够进展为肝硬化。

由Sei Kakinuma教授领导的团队在不同硬度的聚二甲基硅氧烷基底上培养了小鼠原代肝星状细胞：软环境为0.2 kPa，硬环境为32 kPa。研究人员还使用标准细胞培养聚苯乙烯作为参照选项。科学家在不同时间点进行了单细胞RNA测序，并采用了拟时序分析和RNA velocity方法。研究结果还与有关小鼠和人类肝损伤的公开数据进行了比较。

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与肝硬化相关的基因程序

在较软条件下，细胞形态更为圆润，并表现出与Nrf2活性相关的过渡性基因表达程序。与再生相关的因子，包括Hgf和Rspo3，其表达也有所增加。

在较硬环境中，细胞形成了另一种与早期激活和纤维化相关的转录程序。研究人员将相应的基因集命名为HSC EarlyHardSignature。该基因集在人类肝组织的纤维隔中被发现；在所研究的患者队列中，这一基因特征与肝硬化的严重程度及疾病后续进展相关。

作者指出，肝脏硬度增加可能改变星状细胞的状态，并进一步加剧纤维化，从而形成自我强化的循环。同时，这一已发现特征的预测和功能意义仍需要进一步验证。研究结果于2026年9月1日在《Hepatology International》期刊在线发表。

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