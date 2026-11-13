日本一个研究团队表示，其首次在全球通过将单细胞藻类Cyanidioschyzon merolae与培养动物细胞融合，创造出杂交细胞。科学家将这类细胞称为“植物动物体”。东京大学、东京科学大学、近畿大学及其他机构的专家参与了这项工作，据《日本时报》报道。

藻类DNA被整合进染色体

该团队称，已成功将C. merolae的全部DNA整合进动物细胞的染色体中。实验使用了中国仓鼠卵巢细胞，这类细胞用于生产药物和其他产品。

这种藻类没有细胞壁，且基因组较小。研究人员使用聚乙二醇——一种常见的细胞融合方法——将其与动物细胞结合。尽管该过程效率较低，他们仍获得了整合藻类DNA的细胞。

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这些细胞目前尚不能进行光合作用

从功能上看，获得的细胞仍是动物细胞：藻类DNA受到甲基化机制的抑制，而负责光合作用的叶绿体在融合过程中被破坏。与此同时，这些杂交细胞像普通培养动物细胞一样，分裂和繁殖了超过150代。

东京大学前沿科学研究生院教授松永幸大表示，团队希望未来导入叶绿体并激活藻类基因，使细胞能够通过光合作用产生氧气。研究人员认为，大规模培养能够借助光合作用生产有用动物和植物蛋白质的细胞，可能为药物和培养肉生产开辟新路径。研究结果发表于《自然·通讯》期刊。

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