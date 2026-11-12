在日本，执政的自由民主党、其执政联盟伙伴日本维新会以及在野的国民民主党共同提交了一项法案，拟将国会众议院议员人数减少31席。所有削减都将涉及通过比例代表制选出的议员，而单一选区的数量将保持不变。

据《日本时报》报道，各党力争在12月12日，即本届国会会期结束前通过该文件。去年6月，自民党和日本维新会已提交过一项类似法案，其中规定削减45个比例代表制席位。

比例代表制的变化

更新后的文件规定合并中国和四国两个比例代表区块，使其在全国的总数从11个减少至10个。法案提议按照经修改的圣拉古法分配席位；与现行的汉狄法相比，该方法应能让小党获得席位的机会更大。

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同时，同时在单一选区和政党名单中参选、但在选区落选的候选人，将需要获得至少六分之一的有效选票。目前的门槛为十分之一。如果一个政党没有足够的候选人来填补其获得的比例代表制席位，这些席位将保持空缺，而不会在其他政治力量之间重新分配。

反对派的异议

公明党表示，仅削减比例代表制席位将增加单一选区的权重。日本共产党也反对这项倡议，认为拟议的改变将使小党更难获得席位，并削弱其代表性。

如果获得通过，新规则可能与根据2025年人口普查结果修订单一选区边界的另一项法律一同生效——可能在2027年。提交该法案的三个政党在国会两院均拥有多数席位。

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