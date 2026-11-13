报道 gyaru 文化的日本杂志 egg 将表达“上等界隈”（jōtō kaiwai）评为年度最具代表性的俚语词汇。该杂志于11月1日公布了年度评选结果。据《日本时报》报道，egg 解释称，这一表达用于描述性格坚定且叛逆的人，或围绕这类人形成的圈子。

该词的后半部分“界隈”（kaiwai）字面意思是地区或街区，但在网络上常用于指代某个社群或特定圈层。“上等”（jōtō）意为“上等”或“一流”，但也可能带有大胆、不服管束的意味。

真人秀的影响

上等界隈的传播与 Netflix 真人秀《Badly in Love》有关，该节目的日文名为ラヴ上等。节目参与者包括前 egg 模特 Kiiripu，以及 nuts 杂志模特 Ruru。egg 认为，正是 Ruru 在社交媒体上的发帖帮助这一表达走红。

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egg 杂志创办于1995年，成为报道 gyaru 文化的知名媒体之一，内容包括与东京涩谷地区相关的年轻女性的时尚、妆容和观念。该刊印刷版于2014年暂停发行，2018年以线上形式恢复运营，并在社交媒体上找到了受众。

关于人际关系和无尽刷屏的俚语

榜单第二名是源自英语的表达“フレネミー”（furenemī），即“frenemy”，指表面上像朋友、实际上却心怀恶意的人。入选词还包括“ばり気まずい”（bari kimazui），意为“极其尴尬”；带有西日本方言特点的助词 bari 强化了“尴尬”的含义。

其他表达包括“ドパガキ”（dopagaki），这是“多巴胺”与“孩子”或“淘气鬼”两个词的组合。它指不断寻求新刺激的人：例如以双倍速看视频，或打开 TikTok 一分钟后，一小时后又回来。ドパガキ和フレネミー也进入了全国新词和流行表达奖的候选名单。

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