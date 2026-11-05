在美国，IBM、AMD和橡树岭国家实验室（ORNL）推出了一个联合平台，用于测试量子计算中检测和纠正错误的方法。据Channel NewsAsia报道。

结合量子与经典系统

该平台将IBM的量子计算机，包括其120量子比特的Nighthawk量子芯片，与ORNL的Umbra超级计算机相结合。Umbra运行在AMD Instinct图形处理器和AMD EPYC中央处理器上。

该系统将使研究人员能够通过结合经典和量子计算资源，测试检测和纠正量子错误的方法。量子比特是量子计算机中的基本信息单位，但其计算仍容易受到错误影响。

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到2028年的目标

该项目支持美国能源部的目标，即在2028年底前打造一台可用于科学任务的量子计算机。IBM估计，目前的实验与这一目标相比大约落后230倍。

该平台还将接入位于田纳西州的橡树岭领导级计算设施。这将有助于研究人员探索量子和经典计算资源更紧密的整合。IBM在5月表示，计划在量子计算领域投资超过100亿美元，并在2029年前打造首台大规模量子计算机。

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