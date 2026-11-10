在美国，IBM公司表示，将停止为其咨询部门IBM Consulting的大多数职位提供美国签证和绿卡担保，该部门拥有超过15万名员工。Channel NewsAsia援引路透社报道称。

IBM作出这一决定的原因

IBM发言人告诉路透社，该公司曾利用美国面向高技能员工的签证项目来弥补专业人才短缺。与此同时，参与此类项目的情况多年来一直在减少。

该公司代表表示，由于所需技能的可获得性以及客户需求发生变化，IBM决定停止为大多数此类职位提供担保。

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美国签证政策背景

IBM作出这一决定之际，唐纳德·特朗普政府正加强对科技行业雇用外国人的关注。据路透社报道，上个月，政府暂停了微软、Adobe以及包括Cognizant、Infosys和Tata Consultancy Services在内的几家大型外包公司参与Permanent Labor Certification程序。该程序是外国员工获得绿卡的阶段之一。

彭博社此前援引一份公司文件报道，受这一决定影响的员工可以继续在美国以外的IBM工作，或在年底前离开公司。去年，白宫还宣布，对新的H-1B签证申请征收10万美元的一次性费用。

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