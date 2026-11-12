ICE称美国创纪录驱逐48.32万人——The Rio Times

美国移民和海关执法局（ICE）表示，其在2026财年驱逐了483,200人，为该机构历史最高纪录。该机构还报告了超过491,000起移民逮捕。The Rio Times援引ICE于11月12日发布的公告报道了这一消息。

财政年度数据

这指的是从2025年10月1日至2026年9月30日的美国财政年度。根据ICE的数据，驱逐人数超过了上一财政年度的数字，当时该机构报告了442,640起此类案件。

ICE称，驱逐人数和移民逮捕人数这两项指标均创下该机构历史纪录。公布的483,200人驱逐人数约为政府所宣布目标——每年驱逐100万人——的48%。国土安全部长马克韦恩·马林将这一结果归因于总统唐纳德·特朗普的领导。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

行政逮捕

在超过491,000起逮捕中，近475,000起属于行政逮捕。此类逮捕涉及涉嫌违反移民法的民事行为，而非刑事指控。ICE还报告称，8月的逮捕数量创纪录，达到50,925起，9月则超过48,000起。

根据锡拉丘兹大学TRAC项目的分析，2026年7月和8月，正式驱逐占ICE统计的驱逐人数的63%。其余部分为自愿离境和返回。

关注我们在