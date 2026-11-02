IEC估计南非特别投票票数为78万张——《每日马弗里克报》

在南非地方选举特别投票的第一天，南非选举委员会（IEC）估计已投出的选票数量为78万张。特别投票面向因残疾、疾病或工作职责而无法在主要投票日到投票站投票的已登记选民，《每日马弗里克报》报道。

开普敦出现延误

在开普敦，延误影响了217个投票站。IEC解释说，印制选票的分发工作持续到周一凌晨，未能在原定8:00开放投票站之前完成。

随后，全部217个投票站开放并继续运作。为让更多选民能够投票，这些投票站周一的工作时间从通常的17:00延长至18:00。委员会向受延误影响的人士致歉，并表示问题没有政治动机，而是印制和分发选票这一紧张流程造成的结果。

IEC首席执行官西·马马博洛表示，由于选举流程规模庞大，涉及12.7万名工作人员和2.3万个投票站，可能出现故障。他说，投票组织工作应在次日和主要投票日得到改善。

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事件与投票保密性

委员会还通报了两起涉及投票站工作人员的事件。在夸祖鲁-纳塔尔省，一名投票站副主席在前往uKhahlamba选区投票站的路上被汽车撞倒；在简报会举行时，他仍在医院。西北省一名投票站女主席在工作期间昏倒并死亡。

SABC政治分析师坎伊·马古巴内投诉Rivonia Village Hall投票站内投票隔间的布置。她表示，工作人员和房间内其他人可能看到选民如何填写选票。IEC表示，投票隔间应按照自动取款机的原则设置：工作人员可以观察流程，但不应看到个人的选择。委员会还表示，可能会提供额外指引，以确保工作人员不会从选民肩膀上方窥看。

特别投票将于11月3日8:00至17:00进行。地方选举的主要投票日定于11月4日。

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