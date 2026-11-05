自2021年以来，菲律宾、越南、泰国和孟加拉国超过一半拟议的液化天然气发电项目被取消或停滞。被取消或没有明显进展的项目估计价值为678亿美元，OilPrice报道，并援引能源经济与金融分析研究所（IEEFA）的数据。

49座发电厂和22个终端

IEEFA为期五年的分析涵盖了价值1092亿美元的拟议燃气发电厂，以及价值另外210亿美元的计划建设LNG进口终端。2021年至2026年期间，49座计划建设的LNG发电厂和22个再气化终端被取消，或未显示出明显进展。

IEEFA估计，这些项目的价值几乎是同期已完工设施价值的4.5倍。IEEFA Asia的LNG和天然气研究主管萨姆·雷诺兹表示，燃料、设备和货币市场的变化加大了在亚洲发展中国家实施LNG项目的风险，也降低了吸引融资所需的收入可预测性。

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成本与汇率风险

IEEFA指出，自2021年以来，阻碍LNG项目发展的因素包括LNG价格剧烈波动、亚洲货币对美元贬值、设备短缺背景下燃气轮机交付周期较长，以及资本支出上升。

IEEFA Asia的LNG和天然气专家克里斯托弗·多尔曼指出，与2021年的基准假设相比，这些风险的综合影响可能使燃气发电厂的平准化电力成本最高上升130%。与此同时，Wood Mackenzie分析师9月表示，人工智能的发展和亚洲数据中心的建设可能大幅提高东南亚预测的LNG需求。

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