在埃及开罗，国际农业发展基金（IFAD）表示，正与沙特阿拉伯就农业投资和农村发展领域的合作进行初步谈判。谈判尤其涉及让非洲小生产者获得销售市场、融资以及参与更大型投资项目，Asharq Al-Awsat报道。

IFAD中东、北非、欧洲和中亚区域主任努富·特莱格表示，目前讨论涉及相关提案和可能的融资机制。他说，该基金已与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）签署协议，但尚未实施共同项目。

小农户进入市场的机会

IFAD认为，潜在伙伴关系不应仅限于融资。可能的合作方向包括交流专业知识、发展农业价值链，以及能够将农民与买家直接连接起来的合同农业。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

特莱格强调，小生产者面临的最大困难出现在粮食系统的初始环节：他们缺乏获得水资源、种子、能源、技术、信贷和市场信息的渠道。他表示，投资应当让农民受益，而不应仅集中在加工和贸易领域。

IFAD在埃及的项目

作为该基金在该地区开展工作的例子，特莱格提到了埃及在贝尼苏韦夫省和明亚省实施的CROWN项目。该项目将覆盖约9万户农村家庭，并改善3万费丹农业用地的水资源管理。IFAD对该项目的出资为6300万美元，投资总额约为1.53亿欧元。

该计划包括修复灌溉渠道、改进水资源计量和分配，以及使用太阳能和滴灌。特莱格表示，IFAD在该地区的活跃项目组合约为20亿美元，且大致由基金资金和联合融资各占一半构成。

关注我们在