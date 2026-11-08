国际唱片业协会（IFPI）警告澳大利亚政府，不要应人工智能公司的要求削弱版权规定。IFPI首席执行官维多利亚·奥克利表示，此举可能损害创意产业和该国声誉，据《卫报》报道。

音乐行业的担忧

IFPI代表各国唱片行业组织。奥克利表示，行业代表担心澳大利亚可能会同意其他国家已经拒绝的要求。她强调，只需一个保护较弱的司法管辖区，公司就能够使用来自世界各地的音乐训练模型。

澳大利亚政府正在将对版权立法可能作出的修改纳入更广泛的人工智能政策考量之中，该政策还涵盖数据中心、网络安全、劳动力市场、能源和经济。总理安东尼·阿尔巴尼斯此前曾承诺为作者提供最大程度的保护，并表示未经付费使用他们的作品将是盗窃。

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关于许可的讨论

一些人工智能公司反对按照现行规则签订许可协议，称这一过程过于复杂。Anthropic公司提出了一种选择退出模式，根据该模式，如果权利人未提前表示反对，该公司就可以收集内容。与此同时，大型人工智能公司表示，为了在澳大利亚投资并在该国训练模型，它们需要获得有关版权的法律确定性。

奥克利指出，音乐唱片公司已经在不同国家与较小的人工智能公司签订了数十项许可协议。她还驳斥了许可不可能实现的说法，并援引了Spotify、Amazon Music、Apple和Tidal等音乐平台的经验。

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