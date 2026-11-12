德国工会IG Metall已批准在金属和电气工业举行24小时警告性罢工。这些行动可能涉及数百家企业，旨在加大对工资谈判的压力；谈判在进行了三轮后陷入僵局，Tagesschau报道。

罢工可能在数百家企业举行

IG Metall所有地区分支机构周三均提交了举行24小时罢工的申请。此类行动是在工会成员投票以及可能发生无限期劳资纠纷之前的最后阶段。

工会领导层将确定举行行动的企业数量，预计为三位数。在罢工前，每家企业的员工都必须以简单多数票支持罢工。行动日期及受影响企业名单尚未公布。

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围绕工资的分歧

IG Metall要求在一年内为约370万名员工加薪5%，并保障工作岗位和企业得以保留。雇主方面提出可撤回的一次性付款，以及在协议期限大幅延长的情况下加薪1.3%。

各地区雇主代表称，已宣布的罢工不成比例，并表示这些行动可能给正经历危机的行业造成重大经济损失。工会数据显示，约46.4万名员工参加了第一波短期警告性罢工。第四轮谈判目前尚未安排。

IG Metall曾于2018年举行24小时警告性罢工。当时，250家企业约50万人参与其中。

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