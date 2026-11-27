费城老鹰队在NFL感恩节比赛中以39:38战胜达拉斯牛仔队。比赛还剩两秒时，杰克·埃利奥特命中59码任意球，费城队完成了21分落后的逆转。据天空体育报道，这是NFL感恩节比赛历史上最大的一次逆转。

比赛的决定性尾声

第三节时，牛仔队领先21分；第四节时，他们以14分优势领先。比赛末段，达拉斯踢球手布兰登·奥布里未能命中40码任意球，这一球本可将球队的领先优势扩大至11分。

比赛结束前两分钟，老鹰队将分差缩小至36:38。随后，在距离比赛结束55秒时，普雷斯科特在第四次进攻、距首攻还差1码时被阻截，并损失9码。随后的一个回合中，达拉斯防守球员马克伊斯·贝尔因传球干扰被判罚，这让费城队获得首攻，并帮助球队进入埃利奥特完成制胜一击的位置。

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四分卫数据

老鹰队四分卫乔·米尔顿31次传球21次成功，推进331码，取得3次达阵和1次被抄截。他还从15码处自行持球冲入达阵区。接球手德冯塔·史密斯完成11次接球、推进200码并取得2次达阵，其中包括接米尔顿50码和45码传球后的达阵。

普雷斯科特全场28次传球19次成功，推进291码，取得2次达阵和1次被抄截。贾冯特·威廉姆斯帮助牛仔队在半场时以28:10领先，他三次持球冲入达阵区。此役获胜后，老鹰队战绩为4胜7负，而牛仔队降至5胜7负。

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