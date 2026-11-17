宜家取消了在英国开设新门店的部分计划，并将原因归于企业税负成本以及在该市场运营的困难。《卫报》报道称，该报援引了宜家英国业务负责人戴维·麦凯布的话。

小型门店计划

这涉及规模较小的零售网点，公司未披露其确切计划选址。宜家正在发展面积从1000平方米到2000平方米的门店模式，包括在商业街和零售园区开店，以取代传统位于城市外围的大型门店。

麦凯布表示，对已取消英国项目的投资可能会转向其他欧洲国家。他还称，宜家英国部门在集团欧洲业务中缴纳的企业税最高，并且按这一指标在全球排名第三，仅次于美国和中国。

销售额几乎没有变化

在截至8月底的财年中，宜家在英国的销售额增长0.5%，达到22.6亿英镑。今年前四个月，销售额增长4.7%，但在下半年因消费者信心疲弱以及家庭预算持续承压而下降。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

麦凯布指出，消费者越来越多地放弃大规模的室内翻新。他们不再彻底更换卧室家具，而是购买一两件较小的物品和纺织品。他表示，公司预计消费者信心不会迅速恢复。

宜家表示，公司投入5400万英镑，为425种商品平均降价20%，其中包括Billy书柜、Hemnes躺椅和Poäng扶手椅。该公司还在圣诞节前实行季节性折扣，涉及可伸缩餐桌、折叠椅和毛绒玩具等商品。

宜家已在伦敦牛津街开设一家门店，并于去年在布莱顿、诺里奇和约克开设零售网点。随后，公司在切斯特开设了一家小型门店，并在邓迪和阿伯丁设立了家具规划和订购中心。

关注我们在