埃隆·马斯克已请求位于旧金山的美国第九巡回上诉法院推翻陪审团裁决；该裁决认定他应对误导Twitter股东承担责任。正如Channel NewsAsia报道，此案与马斯克在2022年以440亿美元收购该社交网络期间发表的言论有关。

马斯克的论点

马斯克在周一晚间提交的法庭文件中表示，股东未能证明他2022年5月13日的帖子与Twitter股价下跌之间存在关联。当时他写道，在Twitter证明其平台没有充斥虚假账户和垃圾账户之前，交易将暂时搁置。

当天，Twitter股价下跌9.7%，至40.72美元。马斯克称，股东未能证明这一下跌是由其帖子中具有重大意义的虚假信息造成的。他还表示，投资者仅仅因为股价下跌，就试图让他为证券欺诈承担责任。

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股东的立场与法院裁定

马斯克还反对将此案作为集体诉讼审理。他认为，许多出售Twitter股票的投资者可能并未依赖他的帖子。

股东指控这名商人利用对机器人账户和垃圾信息的担忧，试图放弃交易或争取更低的价格。按照他们的说法，Twitter股价一直处于较低水平，直到2022年10月马斯克同意以每股54.20美元的原始价格完成收购。

7月，旧金山美国地区法官查尔斯·布雷耶维持了该裁决，指出案件中有充分证据表明马斯克5月13日的帖子不实。原告的一名律师此前表示，如果该裁决最终得到维持，马斯克可能支付26亿美元外加利息。收购后，马斯克将Twitter更名为X，随后将该平台并入其火箭和卫星公司SpaceX。

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