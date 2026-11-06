据Interia Sport报道，阿尔及利亚拳手伊曼·哈利夫计划于12月15日在巴黎进行自己的首场职业拳赛。她的对手预计将是21岁的荷兰拳手克拉丽达·萨拉比亚，后者此前的四场职业比赛全部获胜。

奥运会后的回归

自巴黎奥运会以来，哈利夫一直没有参加比赛。2024年8月9日，她在那里获得金牌：在次中量级决赛中，这名阿尔及利亚拳手以裁判一致判定5:0击败中国选手杨柳。

她的首场职业比赛此前原计划于2026年4月对阵德国拳手尤利娅·伊格尔。然而，哈利夫因肩部受伤退出了比赛。

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向体育仲裁机构提出申诉

围绕哈利夫参加女子赛事权利的争议仍在持续。2023年，她因不符合涉及性别的参赛资格标准而未获准参加世界锦标赛。

此后，这名运动员正准备参加下一场业余赛事，但没有同意接受基因检测，而世界拳击组织的要求近期已规定进行此类检测。她向体育仲裁法院提出申诉，正在等待审理。

哈利夫的教练卡梅尔·阿卜德萨拉姆表示，在进行三至五场比赛后，可以为其弟子安排一场冠军腰带争夺战。这名拳手本人在新闻发布会上表示，她想念在拳台上比赛，并打算在转入职业拳击后全力以赴。

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