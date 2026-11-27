在一项1/2期研究中，口服药物Imdathifan在22%的晚期透明细胞肾细胞癌患者中显示出客观应答。透明细胞肾细胞癌是最常见的肾癌亚型。治疗应答持续时间中位数为28.6个月。

News-Medical报道了这项开放标签多中心研究的结果。该试验评估了Imdathifan（也称为NKT2152）作为既往接受过标准治疗患者的单药疗法。

研究纳入120名患者

试验共纳入120名患者，他们接受了剂量逐步递增的该药物。研究人员表示，该治疗耐受性良好，不良反应可控，并且与此前HIF-2α抑制剂研究的数据一致。

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Imdathifan是一种新一代口服HIF-2α抑制剂。在大多数透明细胞肾细胞癌肿瘤中，HIF-2α会积累。另一种HIF-2α抑制剂贝尔祖替凡已获美国食品药品监督管理局批准用于治疗肾癌。

研究人员评估了KIM-1生物标志物

科学家还研究了血液中的KIM-1水平，将其作为透明细胞肾细胞癌一种有前景的预测性生物标志物。在对治疗产生应答的患者中，KIM-1水平在治疗后随肿瘤缩小而下降。作者认为，这表明该药物对目标机制具有活性。

该研究由达纳—法伯癌症研究所的托尼·K·丘埃里领导。研究结果于2026年11月27日发表在《Nature Cancer》期刊上。资金由NiKang Therapeutics公司提供。

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