波兰气象与水文研究所（IMGW）就12个省的全部或部分地区发布了一级浓雾预警。Interia报道称，周五晚间、夜间及周六早晨，许多地区的能见度可能降至200米以下。

预警将在哪些地区生效

预警覆盖大波兰省、滨海省的切乌胡夫县、西滨海省大部分地区、卢布斯卡省、下西里西亚省、奥波莱省、西里西亚省、罗兹省、圣十字省、小波兰省和喀尔巴阡山省，以及马佐夫舍省西南部地区。

气象部门警告称，部分地区的雾可能冻结，导致路面和人行道湿滑。预警将于周五18时生效，持续至周六10时。

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寒冷夜间与微风

IMGW发言人、气象预报员阿格涅什卡·普拉塞克表示，波兰将继续受到一个大型反气旋的影响。这种形势限制了活跃降水区的发展，但在11月并不总是意味着晴朗天气：在风力较弱、湿度较高和夜晚较长的条件下，容易形成雾和低层层云。

周六白天气温大多将在4至9摄氏度之间。总体预计不会有降水，但在低云条件下，部分地区可能出现小毛毛雨。夜间预计将出现降霜，气温降至零下2至3摄氏度，部分地区可达零下4摄氏度；雾也可能在部分地区形成雾凇。

周日早晨雾可能仍会持续，而白天大多数地区的气温将再次在4至9摄氏度之间。只有部分地区可能出现小雨或毛毛雨，整个周末风力将较弱。

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